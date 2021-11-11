Провайдери попередили про подорожчання інтернету найближчим часом

Інтернет асоціація України (ІнАУ) попередила про можливе підвищення тарифів на 7-12% через спірне рішення Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК), повідомляє UBR.

Наприкінці жовтня він заблокував рішення Міжвідомчої комісії з питань міжнародної торгівлі. Тим самим, ОАСК "відкрив дорогу впровадження неринкового мита на кабельну продукцію" у розмірі 20%.

Голова правління ІнАУ Олександр Савчук зазначив, що очолювана ним організація послідовно виступала проти запровадження такого мита. За його словами, її запровадження спровокує монополізацію ринку кабельної продукції обмеженим колом вітчизняних виробників.

У результаті це призведе до дефіциту, підвищення цін та погіршення якості продукції, а також до зриву державних програм інтернетизації.

У будівництві нових телекомунікаційних мереж частка кабелю у матеріалах сягає 90%, пояснив він, тому споживачам треба готуватися до підвищення тарифів.

За словами голови комітету ІнАУ Максима Тульєва, дія мита поширюється на продукцію, яка не виробляється в Україні.

Окрім збільшення вартості будівництва нових телеком-мереж більш ніж на 20%, зазначили в ІнАУ, роздрібні тарифи на широкосмуговий доступ до інтернету зростуть на 7-12%.