Модні светри на зиму: стильні образи

Светр - це зручно, комфортно, затишно і тепло, особливо в зимовий період. Існує дуже багато моделей, які допоможуть створити красивий і стильний наряд, пише Марина Настевич, РБК-Україна.

Стиліст-іміджмейкер Аліна Некипіла поділилася в Instagram порадами, як правильно вибрати цей предмет гардероба і запропонувала варіанти модних образів зі светром.

Як вибрати светр: ⠀ Віддавайте перевагу вільним напівприлягаючим фасонам, вони виглядають більш стильно і допомагають скорегувати фігуру. ⠀ Щоб светр прослужив довше, вибирайте бавовняну в'язку, так як будь-яка синтетика в складі швидко скрутиться, навіть в найдорожчих сегментах брендів. ⠀ Також кашемір, шерсть в складі від 70% і вище можуть підвищити термін служби речі. ⠀ А так, фактура трикотажу теж підбирається індивідуально для кожної дівчини. ⠀

З чим поєднувати светр: стильні ідеї