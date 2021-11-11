Ахметов відповів, чи підтримує він партію Разумкова

Співрозмовники в владній команді вважають, що в будівництві нової політсили ексспікера Ради Дмитра Разумкова може бути зацікавлений бізнесмен Рінат Ахметов. Сам він спростував інформацію про те, що надає або планує надавати підтримку майбутній партії Разумкова, пише Уляна Безпалько, РБК-Україна.

"Ні, це неправда. З Дмитром Разумковим я, на жаль, навіть не знайомий. Я пішов із політики у 2012 році й не планую повертатися - ані самостійно, ані підтримуючи будь-які партії чи окремих політиків" , - сказав виданню бізнесмен.

Інформацію про медійну підтримку ексспікера він також заперечує і називає неправдою.