Білоруські силовики на кордоні Польщі ходять зі снайперськими гвинтівками

Міністерство оборони Польщі опублікувало нове відео, зняте на кордоні з Білоруссю. На ньому видно людей у військовій формі зі снайперськими гвинтівками та ручними гранатометами.﻿ Про це, посилаючись на Twitter польського відомства, повідомляє Сьогодні.

﻿"Демонстрація сили з боку білорусів. Деякі солдати спеціально показуються зі снайперськими гвинтівками та гранатометами", – ідеться в повідомленні.

На записі видно людей у формі з вогнепальною зброєю, які стоять окремо один від одного за колючим дротом, що розділяє територію Польщі та Білорусі. Також чути голоси, що коментують ситуацію – імовірно, вони належать польським прикордонникам.