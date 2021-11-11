Газпром замовив максимальний обсяг транзиту через Україну

"Газпром" подав на четвер, 11 листопада, заявки на максимальний обсяг транзиту газу через Україну за контрактом обсягом 109,3 млн куб. м на добу другий день поспіль, випливає із даних "Оператора ГТС України", повідомляє ТАСС.

Так, транзитні потужності замовлені обсягом 77,1 млн куб. м через газорозподільну станцію "Суджа" та 32,2 млн куб. м через станцію "Сохранівка". Сумарно заявлені потужності прокачування становлять близько 109,3 млн куб. м газу на добу, що близько до максимально можливих обсягів за довгостроковим транзитним договором (близько 109,5 млн куб. м на добу).

Фактичне прокачування газу через територію України 9 листопада склало 101 млн куб. м, випливає з даних "Газпрому".

Президент РФ Володимир Путін доручив "Газпрому" після завершення закачування газу до підземних сховищ до РФ 8 листопада збільшити постачання до сховищ компанії в Європі. Керівник "Газпрому" Олексій Міллер запевнив, що газовий холдинг виконає це доручення.

У грудні 2019 року Москва та Київ домовилися про продовження транзиту російського газу через українську територію на період з 2020 до 2024 року з можливістю пролонгації угоди ще на 10 років. Контракт передбачає транзит 65 млрд куб. м газу у 2020 році та 40 млрд куб. м щорічно з 2021 до 2024 року. Домовленість про транзит передбачає принцип "качай або плати", коли плата за транзит стягується в обсязі заброньованих потужностей, навіть якщо фактичне прокачування виявиться меншим. Транзит російського газу до Європи через українську газотранспортну систему минулого року становив 55,8 млрд куб. м, що стало найнижчим показником за останні 30 років.