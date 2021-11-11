В Києві відкрили рух на оновленій Великої кільцевої

У Києві відновили автомобільний рух на оновленій частині Великої кільцевої дороги від Одеської площі до вулиці Ватутіна, повідомляє 24 Канал.

Про це мер столиці Віталій Кличко написав на своїй сторінці у Facebook.

"Місто продовжує оновлювати Велику кільцеву дорогу. Вже відкрили рух на оновленій частині дороги від Одеської площі до вулиці Ватутіна. Це – одна з ділянок, яку столиця нещодавно отримала на свій баланс від області. На чому місто наполягало давно, щоб мати змогу розпочати ремонт. Адже десятиліттями там тільки латали ями. Останній раз дорогу капітально ремонтували 46 років тому! Тепер ця частина "втомленої" дороги – майже три кілометри шестисмугової магістралі – відбудовується, практично, заново" , – повідомив Віталій Кличко.

На ділянці Великої кільцевої вклали два шари асфальту. Також встановили світлофори та 105 опор для сучасної системи зовнішнього освітлення. Облаштують нові тротуари, велодоріжки, здійснять благоустрій прилеглої території. Капітальний ремонт включає встановлення бар’єрної огорожі та 8 сучасних павільйонів очікування на зупинках громадського транспорту. Повністю завершити цей об’єкт місто планує наступного року.

Крім того, в рамках капремонту Кільцевої дороги розпочали капремонт вулиці Лятошинського. На ній влаштують велосмуги, зони для паркування автомобільного транспорту, встановлять нову мережу зовнішнього освітлення. Паралельно триває і середній ремонт іншої ділянки дороги – від Столичного шосе до розвороту поблизу АЗС "ОККО".