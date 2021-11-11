Підвищує імунітет: рецепт чаю, який поставить на ноги після коронавірусу

Підвищує імунітет: рецепт чаю, який поставить на ноги після коронавірусу

Підтримуючий засіб після вірусу - це не обов'язково вітаміни з аптеки або БАДи. Іноді - це простий чай на травах, який допоможе стати на ноги після хвороби і зміцнить захисні сили організму, пише Тетяна Турчанікова, РБК-Україна.

Нутриціолог Вероніка Хуснутдінова в своєму Instagram поділилася рецептом такого чаю, а також дала рекомендації по відновленню після коронавірусу.

Чай після коронавірусу: рецепт

Склад: буркун, чебрець, медунка, материнка, корінь кульбаби, лист смородини, корінь лопуха, імбир, любов і турбота.

Дія:

  • надає допомогу у відновленні після захворювання,
  • сприяє відновленню ворсинок в легенях,
  • підвищує імунітет,
  • надає допомогу роботі печінки і нирок,
  • допомагає регенерації пошкоджених тканин легенів,
  • очищає кров і лімфу,
  • допомагає відновити нюх,
  • має сечогінну дію.

Спосіб застосування: кип'ятіть на повільному вогні 5 хв. настоюйте 15 хв. приймайте до 2 ст. в день.

Отримуйте максимум користі трав.

Протипоказання: індивідуальна непереносимість, вагітність.

Увага: перед застосуванням проконсультуйтеся зі своїм лікарем.

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