Підвищує імунітет: рецепт чаю, який поставить на ноги після коронавірусу

Підтримуючий засіб після вірусу - це не обов'язково вітаміни з аптеки або БАДи. Іноді - це простий чай на травах, який допоможе стати на ноги після хвороби і зміцнить захисні сили організму, пише Тетяна Турчанікова, РБК-Україна.

Нутриціолог Вероніка Хуснутдінова в своєму Instagram поділилася рецептом такого чаю, а також дала рекомендації по відновленню після коронавірусу.

Чай після коронавірусу: рецепт

Склад: буркун, чебрець, медунка, материнка, корінь кульбаби, лист смородини, корінь лопуха, імбир, любов і турбота.

Дія:

надає допомогу у відновленні після захворювання,

сприяє відновленню ворсинок в легенях,

підвищує імунітет,

надає допомогу роботі печінки і нирок,

допомагає регенерації пошкоджених тканин легенів,

очищає кров і лімфу,

допомагає відновити нюх,

має сечогінну дію.

Спосіб застосування: кип'ятіть на повільному вогні 5 хв. настоюйте 15 хв. приймайте до 2 ст. в день.

Отримуйте максимум користі трав.

Протипоказання: індивідуальна непереносимість, вагітність.

Увага: перед застосуванням проконсультуйтеся зі своїм лікарем.