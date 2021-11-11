Підвищує імунітет: рецепт чаю, який поставить на ноги після коронавірусу
Підтримуючий засіб після вірусу - це не обов'язково вітаміни з аптеки або БАДи. Іноді - це простий чай на травах, який допоможе стати на ноги після хвороби і зміцнить захисні сили організму, пише Тетяна Турчанікова, РБК-Україна.
Нутриціолог Вероніка Хуснутдінова в своєму Instagram поділилася рецептом такого чаю, а також дала рекомендації по відновленню після коронавірусу.
Чай після коронавірусу: рецепт
Склад: буркун, чебрець, медунка, материнка, корінь кульбаби, лист смородини, корінь лопуха, імбир, любов і турбота.
Дія:
- надає допомогу у відновленні після захворювання,
- сприяє відновленню ворсинок в легенях,
- підвищує імунітет,
- надає допомогу роботі печінки і нирок,
- допомагає регенерації пошкоджених тканин легенів,
- очищає кров і лімфу,
- допомагає відновити нюх,
- має сечогінну дію.
Спосіб застосування: кип'ятіть на повільному вогні 5 хв. настоюйте 15 хв. приймайте до 2 ст. в день.
Отримуйте максимум користі трав.
Протипоказання: індивідуальна непереносимість, вагітність.
Увага: перед застосуванням проконсультуйтеся зі своїм лікарем.