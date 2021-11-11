Хвороби, які собака може передати людині

Про гігієну домашніх улюбленців потрібно ретельно дбати. Фахівці відзначили високу ймовірність "підчепити" стрижучий лишай, кліщовий бореліоз, токсокароз та нововірусну інфекцію, коросту, сказ, кампілобактеріоз, пастерельоз, лептоспіроз та капноцитофагну інфекцію, повідомляє Країна здоров'я.

Зараження може походити від чухання або при поцілунку вихованця.Також небезпечно для людини потрапляння в організм паразитів, таких як бліх. Перші можуть стати причиною собачого ціп'яка, а останні осідають у мозку, легенях, печінці та кістках, провокуючи етінококоз.

Це захворювання загрожує перитонітом, судинною недостатністю, цирозом, а також нагноєнням.У зв'язку з цим, фахівці рекомендують дотримуватися не тільки особистої гігієни, а й стежити за чистотою своїх чотирилапих улюбленців. Крім того, важливо регулярно прищеплювати вихованців та забезпечити їх захист від комах.