Турецька ліра оновила антирекорд до долара

Турецька ліра оновила антирекорд до долара

Курс турецької ліри по відношенню до долара другий день поспіль оновлює історичний мінімум на тлі зміцнення американської валюти після статистики інфляції в США, свідчать дані торгів, повідомляє Прайм.

Станом на 8:45 курс долара до ліри зростав до 9,93 ліри за долар, що стало новим антирекордом.

У середу Мінпраця США опублікувала дані щодо інфляції в США в жовтні. Річна інфляція прискорилася до 6,2% замість очікуваних 5,8%. Це найвищий показник з листопада 1990 року. У вересні зростання споживчих цін оцінювалося у 5,4%. На цьому тлі долар помітно зміцнився до єни, євро та фунта.

Центробанк Туреччини ухвалив наприкінці жовтня рішення знизити облікову ставку до 16% із 18% на тлі рекордного падіння курсу турецької ліри, після чого вона прискорила падіння.

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