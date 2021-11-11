Турецька ліра оновила антирекорд до долара

Курс турецької ліри по відношенню до долара другий день поспіль оновлює історичний мінімум на тлі зміцнення американської валюти після статистики інфляції в США, свідчать дані торгів, повідомляє Прайм.

Станом на 8:45 курс долара до ліри зростав до 9,93 ліри за долар, що стало новим антирекордом.

У середу Мінпраця США опублікувала дані щодо інфляції в США в жовтні. Річна інфляція прискорилася до 6,2% замість очікуваних 5,8%. Це найвищий показник з листопада 1990 року. У вересні зростання споживчих цін оцінювалося у 5,4%. На цьому тлі долар помітно зміцнився до єни, євро та фунта.

Центробанк Туреччини ухвалив наприкінці жовтня рішення знизити облікову ставку до 16% із 18% на тлі рекордного падіння курсу турецької ліри, після чого вона прискорила падіння.