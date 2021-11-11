Зеленський привітав Польщу з Днем незалежності
Президент України привітав польський народ та президента країни з Днем незалежності.
Привітання він опублікував у Твіттері.
"Вітаю польський народ і свого колегу та друга Анджея Дуду з національним святом – Днем незалежності! В Україні цінують високий рівень стратегічного партнерства з Польщею. Впевнений у загальному європейському майбутньому наших народів", - написав Зеленський.
День незалежності Польщі святкують 11 листопада. Цього дня 1918 року, після закінчення Першої світової, Польща проголосила незалежність.