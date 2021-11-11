Швидкий та корисний сніданок: яєчні роли з рисом та тунцем
Яєчні роли з рисом та тунцем є одним із найпопулярніших сніданків у Південній Кореї. Їх також часто готують для шкільних обідів та перекушування на свіжому повітрі, повідомляє Профиль.
Рецептура традиційних корейських яєчних ролів проста, як і інгредієнти у складі страви. Для приготування цієї страви не потрібно затримуватися на кухні більше 30 хвилин.
Для приготування знадобляться:
- майонез – 2 ст. л.;
- консервований тунець – 150 г;
- відварний рис – 150 г;
- водорості ким;
- кунжутна олія – 1 ст. л.
- яйця – 3 шт.
Як готувати:
- Вичавити рідину з тунця. Додати в нього майонез і добре перемішати.
- У відварений рис додати сіль та кунжутну олію.
- Додати в рис тунець з майонезом, перемішати і сформувати овальну форму.
- Збити три яйця і нарізати водорості смужками.
- Налити в сковороду трохи олії та викласти на неї ким. Збиті яйця вилити поверх водоростей.
- На яйця викласти рис і повернути все в рулетик. Страва готова!