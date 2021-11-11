Швидкий та корисний сніданок: яєчні роли з рисом та тунцем

Швидкий та корисний сніданок: яєчні роли з рисом та тунцем

Яєчні роли з рисом та тунцем є одним із найпопулярніших сніданків у Південній Кореї. Їх також часто готують для шкільних обідів та перекушування на свіжому повітрі, повідомляє Профиль.

Рецептура традиційних корейських яєчних ролів проста, як і інгредієнти у складі страви. Для приготування цієї страви не потрібно затримуватися на кухні більше 30 хвилин.

Для приготування знадобляться:

  • майонез – 2 ст. л.;
  • консервований тунець – 150 г;
  • відварний рис – 150 г;
  • водорості ким;
  • кунжутна олія – 1 ст. л.
  • яйця – 3 шт.

Як готувати:

  1. Вичавити рідину з тунця. Додати в нього майонез і добре перемішати.
  2. У відварений рис додати сіль та кунжутну олію.
  3. Додати в рис тунець з майонезом, перемішати і сформувати овальну форму.
  4. Збити три яйця і нарізати водорості смужками.
  5. Налити в сковороду трохи олії та викласти на неї ким. Збиті яйця вилити поверх водоростей.
  6. На яйця викласти рис і повернути все в рулетик. Страва готова!

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