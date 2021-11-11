Швидкий та корисний сніданок: яєчні роли з рисом та тунцем

Яєчні роли з рисом та тунцем є одним із найпопулярніших сніданків у Південній Кореї. Їх також часто готують для шкільних обідів та перекушування на свіжому повітрі, повідомляє Профиль.

Рецептура традиційних корейських яєчних ролів проста, як і інгредієнти у складі страви. Для приготування цієї страви не потрібно затримуватися на кухні більше 30 хвилин.

Для приготування знадобляться:

майонез – 2 ст. л.;

консервований тунець – 150 г;

відварний рис – 150 г;

водорості ким;

кунжутна олія – 1 ст. л.

яйця – 3 шт.

Як готувати: