Опалювальний сезон: можливе зниження вартості оренди квартир

На час опалювального сезону можливе зниження орендної плати квартир у межах 10% у 20-25%, розповів президент Асоціації фахівців з нерухомості (ріелторів) України (АФНУ) Юрій Піта, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"У жовтні відбулося максимальне насичення попиту і сформувалися ціни на найближчі чотири-п'ять місяців. Імовірне зниження вартості оренди на час опалювального сезону повністю залежатиме від початкового розміру орендної плати, тривалості оренди (термін, на який знімалася та чи інша квартира), площі, розташування, дати зведення будинку й вартості комунальних послуг. Однак у загальному ринковому вимірі таке зменшення цін слід вважати ситуативним, а не тенденційним", - повідомив Піта.

За даними Асоціації фахівців з нерухомості (ріелторів) України, за підсумками жовтня-2021 вартість оренди житла в Києві, Харкові, Одесі, Дніпрі та Львові залишається стабільною. Лише для 25-30% об'єктів, що знімаються, залежно від локації, площі, технічного стану, вартість зросла на незначні 2-3%.

За прогнозами АСНУ ситуація в сегменті оренди житла залишатиметься стабільною до березня-квітня 2022 року.

"За сприятливих економічних і пандемічних умов збільшення попиту на оренду житла можливе не раніше ніж у березні наступного року. До того часу будь-які істотні цінові зрушення малоймовірні", - повідомив Піта.

Асоціація фахівців з нерухомості (ріелторів) України – провідна профільна громадська організація країни, що об'єднує представників із 25 регіонів країни в 32 містах. Створена у 1995 році. Її членами є понад 2 тис. професійних ріелторів. Відділення відкриті практично в усіх областях країни.