"ОСАГО" для собак: скільки коштує обов'язковий поліс

Обов'язковий поліс страхування відповідальності перед третіми особами коштуватиме господарям собак зовсім недорого. Але його дієвість – під великим питанням, повідомляє UBR.

Учора, 10 листопада, Кабмін визначив список небезпечних порід собак. Тепер їх треба буде застрахувати.

Самі страховики зазначають, що в урядовій ухвалі, прийнятій ще влітку цього року, вже передбачили тариф на страхування собак, причому незалежно від їхньої породи.

"Є певні породи, які вважаються небезпечними, і які потрібно страхувати за законом. Тільки ніхто це не контролював. Вартість одна для всіх (фізосіб) – один неоподатковуваний мінімум (17 грн) на один рік" , – розповів начальник відділу зовнішніх комунікацій СК "Інго" Олександр Мельничук.

Водночас страховий тариф для юросіб удвічі вищий і становить уже два неоподатковувані мінімуми доходів громадян – тобто. 34 грн.

На які виплати може розраховувати постраждала сторона за такою страховкою:

у разі відшкодування спадкоємцям особи, яка померла внаслідок страхового випадку – 11 000 грн;

у разі призначення потерпілій фізичній особі І, ІІ або ІІІ групи інвалідності – відповідно 8250, 5500, 2750 грн;

за кожен день непрацездатності потерпілої фізичної особи, розлад здоров'я у дитини – 20 грн, але не більше ніж 2500 грн.

Попри копійчану вартість полісів, учасники ринку зізнаються, що реально така страховка зараз працює погано.