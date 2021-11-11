Знайдено спосіб допомогти пацієнтам із хворобою Альцгеймера

Дослідники з Канади з'ясували, що багаторазове прослуховування значущої для людини музики допомагає розвитку пластичності мозку у пацієнтів зі зниженою когнітивною здатністю або хворобою Альцгеймера на ранніх стадіях, повідомляє Лента.Ру.

В експерименті вчених з Університету взяли участь 14 осіб – шість музикантів та вісім звичайних людей. Протягом трьох тижнів кожен із них слухав спеціально підібраний дослідниками плейлист із персонально значущих мелодій протягом години. До і після цього періоду учасникам експерименту проводили функціональну магнітно-резонансну томографію, під час якої вони слухали, як добре знайому, так і схожу за стилем, але не мав персонального значення музику. Статтю фахівців опубліковано в Journal of Alzheimer's Disease.

У другому випадку активність мозку концентрувалася в основному у слуховій корі головного мозку. Однак при прослуховуванні добре знайомої музики у піддослідних активувалася мережа нейронів у різних регіонах мозку, зокрема, у префронтальній корі – центрі контролю мозку – та у підкіркових структурах головного мозку. При цьому активація цієї мережі змінювалася після періоду прослуховування знайомої музики, що свідчить, на думку дослідників, про розвиток нейропластичності. При цьому, зазначають вчені, робота мозку у музикантів і не музикантів змінювалася у різний спосіб.