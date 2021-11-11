"Декстер: Нова кров" 9 сезон: серіал встановив рекорд переглядів та отримав шалені відгуки

Прем'єра дев'ятого сезону серіалу "Декстер: Нова кров" відбулась на кабельному каналі Showtime 8 листопада 2021 року. За два дні серіал встиг зібрати величезну кількість переглядів, а також отримати шалену кількість позитивних відгуків – детальніше у матеріалі Кіно 24, повідомляє 24 Канал.

Серіал повернувся на екрани через десять років після восьмого сезону, який фанати чесно вважали фіналом. Тож, як повідомили у Deadline, повернення розповіді про справедливого убивцю сколихнуло свою колишню авдиторію і зібрало карколомну кількість переглядів.

Згідно із даними Deadline перший епізод вже встигли переглянути 2,2 мільйона глядачів на усіх медіаплатформах тільки за першу добу. Таким чином, серіал вже встиг встановити найкращий результат для дебютних серій у поточному році.

Фото з твітеру Dexter on Showtime

Нагадаємо, що у нових серіях головний герой – Декстер Морган (Майкл Голл) – змінив своє ім'я на Джим Ліндсі та переїхав до маленького містечка Айрон Лейк, штат Нью-Йорк. Крім самого Декстера Моргана, у майбутніх десяти епізодах серіалу "Декстер: Нова кров" нам варто чекати на появу сестри Дебри – у формі внутрішнього голосу совісті Декстера.

На незалежному ресурсі Rotten Tomatoes дев'ятий сезон серіалу "Декстер: Нова кров" набрав помірний рейтинг від кінокритиків – 71 % зі 100 %. Але позитивні відгуки від шанувальників серіалу на кримінальну історію про загадкового Декстера набрали рекордних 91 % зі 100%.

Цікаво, що трейлер серіал станом на 10 листопада 2021 року переглянуло понад 12 мільйонів людей.

"Декстер: Нова кров" 9 сезон: дивіться трейлер