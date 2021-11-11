Європейська кваліфікація ЧС-2022: розклад матчів 9-го туру

Європейська кваліфікація на чемпіонат світу-2022 в Катарі знову повертається і вболівальники зможуть насолодитися цими іграми. Представляємо вашій увазі розклад поєдинків 9-го туру, який буде зіграний з 11 по 13 листопада, повідомляє УНІАН.

Розклад матчів 9-го туру

11 листопада

Група A

19:00 Азербайджан - Люксембург

21:45 Ірландія - Португалія

Група B

19:00 Грузія - Швеція

21:45 Греція - Іспанія

Група H

19:00 Росія - Кіпр

21:45 Мальта - Хорватія

21:45 Словаччина - Словенія

Група J

19:00 Вірменія - Північна Македонія

21:45 Німеччина - Ліхтенштейн

21:45 Румунія - Ісландія

12 листопада

Група C

21:45 Італія - Швейцарія

21:45 Північна Ірландія - Литва

Група F

21:45 Австрія - Ізраїль

21:45 Данія - Фарерські острови

19:00 Молдова - Шотландія

Група I

21:45 Андорра - Польща

21:45 Англія - Албанія

21:45 Угорщина - Сан-Марино

13 листопада

Група D

16:00 Боснія і Герцеговина - Фінляндія

21:45 Франція - Казахстан

Група G

19:00 Норвегія - Латвія

19:00 Туреччина - Гібралтар

21:45 Чорногорія - Нідерланди

Група E

21:45 Бельгія - Естонія

21:45 Уельс - Білорусь

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