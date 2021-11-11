Porsche 911 оснастили двигуном від Tesla

На виставці SEMA світ побачив електрифікований спорткар Porsche 911 в кузові з індексом 964. Тюнінг виконала компанія Electric GT. Свою електричну силову установку компанія назвала eGT913, повідомляє РБК-Україна.

Трансмісія eGT913 складається з електродвигуна Tesla потужністю 436 к.с. і максимальним крутним моментом в 448 Нм, блоку управління і тягової батареї. "Крафтовий" акумулятор Electric GT ємністю 47 кВт·год з рідинним охолодженням розділений на дві частини.

Половинка батареї розмістилася в багажнику, другу її частину встановили в задньому звисі. 400-вольтова бортова система оснащена бортовим зарядним пристроєм потужністю 6,6 кВт. На одному заряді батареї спорткар зможе проїжджати близько 250 км.

Компанія Electric GT оцінила набір для переобладнання класичного купе в 55 тисяч доларів. Нова силова установка трохи збільшила вагу машини, але одночасно з цим поліпшила розподіл ваги по осях. Тепер це співвідношення становить 45/55.