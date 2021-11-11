Держкіно заборонило прокат фільму за участю Зеленського

Держкіно вперше заборонило прокат фільму за участю Володимира Зеленського – "Ржевський проти Наполеона". Про це пишуть "Українські новини".

Упродовж шести років, з жовтня 2015 року, Держкіно не видало жодній компанії-дистриб'ютору прокатне посвідчення на цей фільм.

Причиною став відомий російський комік Юрій Гальцев, який зіграв у фільмі епізодичну роль мера. Він входить до переліку осіб, які загрожують нацбезпеці України. Відповідно до ст. 15 закону "Про кінематографію" забороняється прокат фільмів за участю включених до цього списку людей.

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Зазначимо, Зеленський не лише зіграв у цьому фільмі роль Наполеона, а й виступив продюсером фільму разом зі своїми компаньйонами по "95 кварталу" Сергієм та Борисом Шефірами та Андрієм Яковлєвим, а також російським режисером та продюсером Сергієм Лівневим.