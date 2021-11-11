COVID-19 у світі: у Німеччині антирекорд числа хворих за добу

Влада Німеччини за останню добу вперше з початку пандемії зареєструвала понад 50 тисяч нових випадків зараження COVID-19. Про це, посилаючись на західні ЗМІ, повідомляє "Интерфакс".

Як зазначається, антирекорд за останні 24 години становив 50 196 випадків.

"Пандемія повертається у новому вражаючому вигляді", – зазначили в прес-службі в. о. канцлера Німеччини Ангели Меркель.

Причиною спалаху COVID-19 є відносно низький рівень вакцинації в Німеччині, що становить трохи більше ніж 67%, пишуть у ЗМІ.

Найбільш зачеплені пандемією землі – Саксонія, Баварія та зовсім недавно Берлін – запровадили нові обмеження для нещеплених людей. Зокрема, у Берліні з понеділка невакцинованим людям буде заборонено відвідувати ресторани, бари, спортзали та перукарні.

За даними статистичного сайту Worldometers, з початку пандемії в Німеччині було виявлено понад 4,83 млн випадків зараження. Понад 97,5 тис. пацієнтів із COVID-19 померли.