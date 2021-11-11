НАТО випробовує Росію на міцність – МЗС РФ

Нарощуванням військових сил у Чорному морі НАТО хоче випробувати Росію на міцність. Про це заявив заступник голови російського МЗС Сергій Рябков, повідомляє Лента.Ру.

"Це безперервна низка провокацій, які здійснюють Сполучені Штати та союзники по НАТО й деякі клієнти цих держав у регіоні" , - підкреслив дипломат.

Він вважає, що через активізацію Північноатлантичного альянсу зростуть ризики зіткнень у Чорноморському регіоні.