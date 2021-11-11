Обов'язкова вакцинація: МОЗ планує розширити список професій

Обов'язкова вакцинація: МОЗ планує розширити список професій
Фото: kmu.gov.ua

В Україні можуть розширити список професій для обов'язкової вакцинації. Серед них і працівники медичних закладів, пише Анастасія Рокитна, РБК-Україна.

Про це на брифінгу заявив голови МОЗ Віктор Ляшко.

Він повідомив, що сьогодні МОЗ відправив на громадське обговорення та погодження з іншими міністерствами наказ про розширення переліку професій для обов'язкової вакцинації.

Мова йде про:

  • працівників закладів охорони здоров'я державної та комунальної форми власності,
  • працівників органів місцевого самоврядування,
  • працівників підприємств, установ і організацій, що належать до комунальної власності відповідний територіальних громад.

Для кого ввели обов'язкову вакцинацію

З 9 грудня ця норма буде діяти для працівників:

  • підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади.
  • установ та закладів, що надають соціальні послуги, закладів захисту прав дітей, реабілітаційних закладів.
  • підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави ("Укрпошта", "Укрзалізниця" та інші).

Уже обов'язково повинні зробити щеплення працівники:

  • центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів,
  • місцевих державних адміністрацій та їх структурних підрозділів;
  • закладів вищої, післявишівської, професійної, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціальної освіти.

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