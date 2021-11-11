Toyota презентувала в Україні кросовер Yaris Cross

Японська компанія Toyota виводить на український ринок перспективний компактний кросовер Yaris Cross. Новинка з'явиться у салонах по всій країні з 19 листопада, повідомляє Обозреватель.

Як стало відомо, новий представник сімейства кросоверів Toyota адресований молодіжній аудиторії. Він побудований на глобальній платформі TNGA і багато в чому уніфікований із хетчбеком Yaris останнього покоління.

Новий представник сімейства кросоверів Toyota адресований молодіжній аудиторії

Донедавна за сегмент субкомпактних кросоверів Toyota відповідав футуристичний CH-R, але для багатьох він був занадто епатажним. А ось Yaris Cross має більш звичний дизайн, виконаний у стилістиці бестселера Toyota RAV4. З останнім його ріднять прямокутні розширювачі колісних арок, характерна форма задньої стійки та оформлення фронтальної частини кузова.

Українським покупцям новий компактний кросовер буде запропонований із двома двигунами на вибір – бензиновим 1,5-літровим потужністю 125 сил та гібридним силовим агрегатом нового покоління з 1,5-літровим ДВЗ та допоміжним електромотором. Потужність такої установки досягає 116 к.с. Зі звичайним мотором можна замовити як 6-ступеневу "механіку", так і варіатор із 10-ма "віртуальними" передачами. У версії Hybryd використовується автоматична гібридна трансмісія.

Салон Toyota Yaris Cross

Порівняно з родинним хетчбеком Yaris, новий SUV більший за розмірами, але, що найважливіше, має дорожній просвіт 170 мм, що дозволяє суттєво розширити його функціональні можливості.

Покупцям буде запропонована широка палітра кольорів, включаючи варіанти із чорним та білим дахом. Крім того, для новинки підготували ексклюзивний золотистий "металік". Багатство вибору демонструє наявність п'яти можливих комплектацій: Live, Active, Lounge, Elegant та Adventure.

Багатство вибору демонструє наявність п'яти можливих комплектацій: Live, Active, Lounge, Elegant та Adventure

Тепер про ціни. Базова версія стартує з 547 313 грн, а найдорожчий варіант обійдеться в 867 826 грн. Докладніше про новинку можна дізнатися на сайті компанії в Україні, а особисто познайомитися з машиною та провести тест-драйв можливо вже з 19 листопада в салонах офіційних дилерів японського бренду.