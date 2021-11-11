У таборі мігрантів на кордоні Польщі помер 14-річний підліток

У Польщі заявили про першу смерть у таборі мігрантів на кордоні з Білоруссю. Ідеться про 14-річного підлітка, який помер від застуди.﻿ Про це, із посиланням на польське видання, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

Як інформують польські ЗМІ, інцидент стався в таборі мігрантів поряд із переходом до Кузниці.

"За словами двох мігрантів з Іраку, у середу в таборі помер 14-річний курд. Білоруські служби забрали тіло. Він помер від застуди" , - пишуть ЗМІ.

Указано, що підлітка забрали білоруські прикордонники, довезли до лікарні, але врятувати його не змогли.

Разом із тим, білоруська сторона спростовує цю інформацію.