У таборі мігрантів на кордоні Польщі помер 14-річний підліток
У Польщі заявили про першу смерть у таборі мігрантів на кордоні з Білоруссю. Ідеться про 14-річного підлітка, який помер від застуди. Про це, із посиланням на польське видання, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.
Як інформують польські ЗМІ, інцидент стався в таборі мігрантів поряд із переходом до Кузниці.
"За словами двох мігрантів з Іраку, у середу в таборі помер 14-річний курд. Білоруські служби забрали тіло. Він помер від застуди", - пишуть ЗМІ.
Указано, що підлітка забрали білоруські прикордонники, довезли до лікарні, але врятувати його не змогли.
Разом із тим, білоруська сторона спростовує цю інформацію.
"Держкордонкомітет Білорусі спростовує інформацію про загибель дитини серед мігрантів на білорусько-польському кордоні", - пишуть білоруські ЗМІ.