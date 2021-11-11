Нардепу Гео Леросу вручили підозру

У четвер, 11 листопада, народному депутату, екс-учаснику фракції "Слуга народу" Гео Леросу, який нещодавно показав середній палець президенту України Володимиру Зеленському, вручили підозру. Про це, посилаючись на сторінку народного обранця в соцмережі, пише Эллина Либцис, Страна UA.

Лерос написав, що зараз у дворі будинку, де він проживає, йому вручили підозру. Сам народний депутат не знає, за що саме й чекає на свого адвоката.