Нардепу Гео Леросу вручили підозру
У четвер, 11 листопада, народному депутату, екс-учаснику фракції "Слуга народу" Гео Леросу, який нещодавно показав середній палець президенту України Володимиру Зеленському, вручили підозру. Про це, посилаючись на сторінку народного обранця в соцмережі, пише Эллина Либцис, Страна UA.
Лерос написав, що зараз у дворі будинку, де він проживає, йому вручили підозру. Сам народний депутат не знає, за що саме й чекає на свого адвоката.
"Тут одразу дві контори до мене прийшли. Перша – це ГБР, викликають повісткою на допит. А паралельно прийшла Генпрокуратура – вручають підозру. Швидше за все, через інцидент у Раді. Вони чатували під будинком. І як тільки я вийшов, оточили з усіх сторін. Я не виключаю, що затримуватимуть", – розповів Лерос.