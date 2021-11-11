Глава МВС вирушив на Волинь перевіряти захист кордону від мігрантів

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський разом з головою Держприкордонслужби Сергієм Дейнеком, головою Нацполіції Ігорем Клименком та заступником голови Нацгвардії Юрієм Лебедем відбув у Волинську область для відпрацювання дій із захисту від можливої спроби прориву українського кордону штучно організованими натовпами мігрантів з боку Білорусі, а також для протидії іншим гібридним загрозам, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Як повідомляє департамент комунікації МВС України у четвер, у рамках робочої поїздки до Луцького прикордонного загону та на ділянку прикордонного підрозділу "Грабове" буде проведено навчання для бойової координації між усіма підлеглими структурами МВС: Державною прикордонною службою, Національною поліцією, Національною гвардією України , Державною службою з надзвичайних ситуацій та Міграційною службою.

"З метою протидії потенційній кризі з мігрантами ми залучимо всі п'ять структур МВС без винятку, як єдиний кулак внутрішньої безпеки України" , - заявив Монастирський.

Під час візиту до Волинської області також буде проведена нарада з керівниками розташованих уздовж кордону Об'єднаних територіальних громад разом із керівництвом області та силовими структурами щодо взаємодії у разі загрози українському кордону.