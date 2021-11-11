Топ-7 кращих образів CFDA Fashion Awards

У Нью-Йорку відбулася урочиста премія CFDA Fashion Awards, яка відзначає заслуги діячів модної індустрії. Традиційно подія зібрала дизайнерів, їх муз та найстильніших знаменитостей, пише Ольга Турчанікова, РБК-Україна.

Список зіркових гостей церемонії виявився значним. Пропонуємо помилуватися найстильнішими образами селебріті.

На червоній доріжці премії блищали актриса і співачка Зендая, зірка серіалу "Гра в кальмара" Чо Хо Ен, моделі Кара Делевінь, Карлі Клосс, Емілі Ратаковскі і Керолін Мерфі, актриси Дрю Беррімор, Емілі Блант і багато інших.

Зендая, яка давно носить негласне звання модної ікони, тепер отримала його офіційне підтвердження у вигляді нагороди 2021 CFDA Fashion Icon. 25-річна актриса - наймолодша володарка цієї премії за всю історію. Звання International Women's Designer of the Year отримав креативний директор Balenciaga і Vetements Демна Гвасалія. Інших переможців можна побачити на офіційному сайті заходу і на сторінці в Instagram.

фото: instagram.com/cfda Мерфи и Ребекка Гудштейн

фото: instagram.com/cfda

фото: instagram.com/cfda Зірка "Гри в кальмара" Чо Хо Ени та володар премії American Emerging Designer of the Year Едвін Томпсон

фото: instagram.com/cfda

Дрю Беррімор і Хлоя Файнман фото: instagram.com/cfda

фото: instagram.com/cfda Ратаковски Эмили Ратаковски и володарка премії Media Award in honor of Eugenia Sheppard Ніна Гарсіа