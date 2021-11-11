Біткоїн після оновлення історичного максимуму різко подешевшав

10 листопада після оновлення історичного максимуму на підступах до $69 000 біткоїн втратив майже 9%, пробивши вниз $63 000, повідомляє ForkLog.

У CoinDesk це пов'язали з чутками про потенційний дефолт одного з найбільших китайських забудовників Evergrande.

До кінця дня Associated Press розповсюдило інформацію, що частина власників облігацій компанії не отримали процентних виплат після закінчення 30-денного пільгового періоду після настання зобов'язань. Агентство захисту інвесторів Deutsche Markt Screening Agentur (DMSA) анонсувало ініціювання процедури банкрутства забудовника і закликало постраждалі сторони приєднатися до процесу.

Одночасно з новинами про потенційний дефолт Evergrande увечері 10 листопада пройшов аукціон із розміщення 30-річних держоблігацій США. Низький попит у світлі прискорення інфляції до максимальних з 1990 року темпів зростання (6,2% річних) спровокував обвал цін та різкий стрибок доходностей. На цьому фоні суттєво зміцнився долар, що викликало тиск як у ризикових активах, так і в золоті та біткоїні.

На даний момент біткоїн торгується в межах $65 тисяч.