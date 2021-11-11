Український боксер Дерев'янченко дізнався про ім'я суперника

Український боксер-професіонал Сергій Дерев'янченко дізнався про ім'я суперника, з яким б'ється 5 грудня. На арені "Стейплз-центру" у Лос-Анджелесі 36-річний уродженець Феодосії битиметься з Карлосом Адамесом із Домініканської Республіки, повідомляє Обозреватель.

Новину повідомив авторитетний сайт BoxingScene. 27-річний опонент кримчанина виграв 20 боїв і поступився лише в одному – "близьким" рішенням за очками. Бій Адамеса та Дерев'янченка пройде в андеркарті головної зустрічі вечора – битви за чемпіонський пояс WBA у середній вазі між американцем Джервонтою Девісом та мексиканцем Ісааком Крусом.

Сергій тричі бився за титули чемпіона світу в середній вазі, але всі три рази програвав за очками: у 2018 році у суперечці за пояс IBF – американцю Даніелю Джекобсу, у 2019-му за пояси IBF та IBO – Геннадію Головкіну з Казахстану, у 2 м у поєдинку за титул WBC – американцю Джермаллу Чарло.

Український боксер Сергій Дерев'янченко. Джерело: Facebook

На професійному рингу Дерев'янченко провів 13 переможних боїв, із яких 10 закінчував достроково. Але ось у трьох із чотирьох останніх "файтів" поступався за очками. Бій із домініканцем – шанс для українця повернутися до числа претендентів на чемпіонські пояси.