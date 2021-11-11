Нацбанк викупив рекордну суму доларів

У середу 10 листопада Національний банк провів на міжбанківському валютному ринку﻿ дві інтервенції щодо купівлі валюти, в рамках яких придбав 755,5 млн доларів.

Такий висновок аналітики порталу «Курс України» зробили, проаналізувавши оперативні дані щодо ліквідності банківської системи, опубліковані на сайті регулятора. Це рекордний обсяг інтервенції НБУ за останні кілька років.

Таким чином, всього за три дні цього тижня чиста купівля валюти Національним банком склала 853,2 млн доларів.

Всього з початку 2021 року Нацбанк купив на міжбанку валюти на 3596,6 млн доларів, продав - на 246,6 млн доларів. Чиста покупка з початку року становила 3 млрд 350 млн доларів.