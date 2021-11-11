Афганістан опинився на межі економічного колапсу

Економічна ситуація в Афганістані близька до критичної, і міжнародне співтовариство має активізувати заходи підтримки, заявив у четвер глава МЗС Пакистану Шах Махмуд Куреші, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні Афганістан стоїть на краю економічного колапсу" , - наводять західні ЗМІ його слова з відкриття в Ісламабаді засідання розширеної "трійки" щодо Афганістану за участю Росії, США, Пакистану та КНР, а також руху "Талібан".

"Тому для міжнародного співтовариства пріоритетним є надання в екстреному порядку гуманітарного сприяння (Афганістану - ред.)" , - продовжив він.

Міністр уточнив, що, зокрема, йдеться про відновлення доступу Кабула до активів, заморожених країнами Заходу після захоплення влади в Афганістані талібами в серпні цього року.

Пізніше Куреші заявляв журналістам, що допомога Афганістану також принесе користь західним країнам.

"Якщо ви вважаєте, що ви далеко, що Європа в безпеці, а місця, про які ви думаєте, тероризм не торкнеться, то не забудьте історію. Ми винесли уроки з історії, і ми не бажаємо повторення помилок, здійснених у минулому" , - заявив міністр.

Рух "Талібан" на тлі виведення військ США та НАТО з Афганістану у серпні захопив практично без бою майже всі провінції країни. 15 серпня таліби зайняли Кабул, президент Ашраф Гані та його ближнє коло втекли з країни. Евакуація іноземних громадян та тих, хто працював із іноземними місіями в Афганістані, тривала до кінця місяця.