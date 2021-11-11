У Києві ввели в експлуатацію новий ЖК Укрбуд

ХК "Київміськбуд" завершила будівництво та здала в експлуатацію перший будинок житлового комплексу "Злагода" на вулиці Вербицького, який починала будувати корпорація "Укрбуд", повідомляє UBR.

Відповідний сертифікат готовності опубліковано на порталі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.

"Чергова наша маленька, але перемога в контексті добудови об'єктів "Укрбуду". "Злагода" став 8-м комплексом, який "Київміськбуд" закінчив і здав в експлуатацію" , - прокоментував голова компанії Ігор Кушнір.

Він також наголосив на роботі новоствореної Держінспекції архітектури та містобудування України (ДІАГ).

"Ми вперше за багато років не зіткнулися з необґрунтованими причіпками, формальностями через розділові знаки та іншу тяганину. Працюють люди, респект!" – написав Кушнір.

До компанії додали, що найближчим часом інвесторів ЖК "Злагода" буде запрошено для підписання необхідних документів та подальшого оформлення права власності.

Нагадаємо, у серпні "Київміськбуд" здав в експлуатацію перші дві секції "укрбудівського" ЖК "Шевченківський". 2019-го компанія зобов'язалася добудувати 18 комплексів "Укрбуду", який несподівано призупинив діяльність влітку того ж року.