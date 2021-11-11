Виявлено смертельну небезпеку пальмової олії

Дослідники з Іспанії та США показали, що пальмітинова кислота – головна насичена кислота у пальмовій олії – сприяє розвитку метастаз раку рота та шкіри, повідомляє Лента.Ру.

Метастази ракових пухлин залишаються однією з основних причин смерті при онкологічних захворюваннях. Їх виникненню сприяють жирні кислоти, проте поки що не вдавалося виявити, які саме з них беруть участь у цьому процесі. У своєму експерименті дослідники з Інституту біомедичних досліджень Барселони спільно з колегами зі США піддали клітини пухлин порожнини рота та шкіри впливу протягом чотирьох днів трьох типів харчових жирних кислот – пальмітинової, олеїнової та лінолевої. Присвячена небезпечній властивості пальмової олії стаття вчених опублікована в журналі Nature.

Після цього клітини ввели у відповідні тканини мишей, які перебували на стандартній дієті. У клітин, які впливали пальмитиновою кислотою, розмір метастаз збільшувався. Для олеїнової та лінолевої кислот подібної залежності помічено не було. При введенні пальмітинової кислоти в дієту мишей вона не тільки сприяла розвитку метастаз, але і довгостроково впливала на геном: ракові клітини, схильні до «пальмітинової» дієти, залишалися метастатичними навіть після її припинення.

Мало того, ракові клітини пам'ятали про вплив пальмітинової кислоти. Пухлини, взяті у мишей на багату пальмовою олією дієті, при пересадці особинам на нормальній дієті залишалися схильними до метастазування. Дослідники виявили, що ця пам'ять викликана епігенетичними змінами, які дозволяють раковим клітинам формувати навколо пухлини якусь нейронну мережу та комунікувати з навколишніми клітинами. Дослідникам вдалося знайти спосіб її придушення. Вони планують провести клінічні випробування засобами придушення метастазування.