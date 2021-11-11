Денісова просить МОН і МОЗ переглянути умови переведення шкіл на "дистанційку"

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до МОЗ і МОН з проханням переглянути рішення щодо переведення закладів освіти на дистанційне навчання, повідомляє Ділова столиця.

Вона зазначила, що одним з обмежувальних заходів під час пандемії COVID-19 є переведення закладів освіти на дистанційну форму роботи. Проте, на переконання омбудсменки, ці обмеження мають застосовуватися при недотриманні рівня вакцинації вчителів та зростання рівня захворюваності учнів.

Наразі, за інформацією Міністерства освіти України, за дистанційною формою навчання працює 7,3 тисячі шкіл (51 % від загальної кількості).

"Водночас вакцинація освітян в Україні відбувається доволі швидкими темпами (якщо в серпні не було щеплено й третину вчителів, то станом на 8 листопада, майже 93% працівників отримали одну дозу, а 76,2 % — дві дози). Рівень захворюваності дітей, за даними Міністерства охорони здоров’я України, не перевищує 8% із загальної кількості осіб, які інфікувалися" , — наводить дані Людмила Денісова.

"Здійснений мною моніторинг засвідчує, що незважаючи на дотримання усіх регламентованих обмежень і протиепідемічних заходів у закладах освіти, у тому числі й відсоткового показника вакцинації, органи місцевої влади та органи місцевого самоврядування, а також безпосередньо заклади освіти самостійно ухвалюють рішення щодо додаткових канікул чи дистанційного навчання" , — продовжила вона.

Денісова зауважила, що існує низка чинників, які порушують право дітей на здобуття якісної освіти у режимі, коли освітній процес відбувається онлайн:

відсутність належних умов для організації дистанційного навчання вдома;

труднощі з одночасним доступом учнів до технічних засобів, у родинах, де є кілька дітей шкільного віку;

різний підхід вчителів до викладання навчального матеріалу;

низька якість інтернет-зв’язку;

відсутність належного контролю батьків за навчанням дітей тощо.

Денісова додала, що ВООЗ рекомендує не закривати школи, а дотримуватися там протиепідемічних заходів.