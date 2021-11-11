Потужне тренування спини для найдосвідченіших

Займаючись в залі, у жодному разі не ігноруйте тренування на спину. Це один з ключових пунктів плану кожного спортсмена. Крім цього, розвинені м'язи цієї групи – це насамперед правильна постава, повідомляє 24 Канал.

Добре розвинена мускулатура спини – мета більшості чоловіків, адже саме широкі плечі та сильні руки асоціюються з атлетичністю та ідеальною чоловічою фігурою. Кількома ефективними вправами на цю групу м'язів сьогодні поділився тренер Олексій Курзін.

Важливо! Вправи для спини у тренажерному залі краще не поєднувати з пропрацюванням інших великих м'язових груп. Можна комбінувати хіба що з вправами на плечі.

Тренування спини у залі: комплекс з 5 вправ

Тяга штанги у нахилі: 10 – 12 повторень по 4 підходи;

10 – 12 повторень по 4 підходи; Горизонтальні підтягування: 10 – 12 повторень по 4 підходи;

10 – 12 повторень по 4 підходи; Тяга гантелей на похилій лаві: 10 – 12 повторень по 4 підходи;

10 – 12 повторень по 4 підходи; Тяга у Хаммері: 10 – 12 повторень по 4 підходи;

10 – 12 повторень по 4 підходи; Розведення рук у метелику: 15 повторень по 3 підходи;

Це тренування підходить як для жінок, так і для чоловіків.