Рідкі кішки: 5 відомих порід з короткими лапами

Вперше кішки з короткими лапами з'явилися внаслідок спонтанної домінантної мутації на початку ХІХ століття. Хребет залишився незайманим і подібним за формою та гнучкістю, як у інших домашніх кішок. Короткі лапи не перешкоджали рухливості і не ускладнювали життя цим тваринам, повідомляє Профиль.

Офіційно окрема порода була визнана Міжнародною асоціацією кішок (TICA) у 1995 році. Коротконогі коти отримали назву манчкін – так звали персонажів маленького зростання з твору Френка Баума "Чарівник країни Оз". Манчкинов стали схрещувати з іншими кішками, так з'явилися коротколапі кішки різних порід.

Манчкін

Попри надто довге стосовно лапок тіло, манчкини зберегли здоровий хребет. Вони непогано стрибають і чудово маневрують, у них рухоме, гнучке та сильне тіло. Ці коти доброзичливі та ласкаві. Однак вони люблять утягувати різні дрібниці та ховати у схованці. Тож якщо вдома щось загубиться, насамперед потрібно запитати кота.

Менет

Гібрид манчкіна та перської кішки. Завдяки персам, менует має "дитячий" вираз мордочки. Менуети дуже грайливі, вони можуть грати годинами, і ніколи не випустять пазурі і не вкусять дитину. Однак господарям важливо пам'ятати, що ці коти дуже сумують у розлуці.

Бамбіно

Порода вийшла при схрещуванні манчкінів та сфінксів. Бамбіно має короткі лапи, гладке, майже безшерсте тіло і великі вуха. Це дуже грайливі, активні та добрі створіння, які порозуміються з усіма членами сім'ї, а також з гостями та іншими вихованцями.

Двельф

Ще один експеримент у селекції кішок зібрав у собі гени сфінкса, американського керла та манчкіна. Здоров'я двельфів викликає побоювання у заводчиків: дуже багато мутацій. Через що двельфів дуже мало, це одна з найрідкісніших у світі порід. У них дуже незвичайна зовнішність і дуже маленького зростання. За характером це грайливі, товариські кішки.

Кінкалоу

Ще одна рідкісна порода кішок, гібрид американського керла з манчкін. Особливість зовнішності кінкалоу - акуратні загорнуті вушка і коротенькі лапки. Цей вихованець скрізь супроводжуватиме свого господаря і плутатиметься у нього під ногами. Цей кіт до старості активний і дуже цікавий.