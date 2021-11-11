Викрито медиків, які створили "конвеєр" із фейкових COVID-сертифікатів
Служба безпеки України викрила медиків, які створили механізм підробки сертифікатів про вакцинацію від COVID-19 в одному з медичних закладів Одеси. За підроблений COVID-сертифікат клієнти мали заплатити від 1 до 2 тис. грн.
За даними СБУ, група зловмисників налічувала декілька осіб із чітко визначеними обовʼязками. Посередник підшуковував «клієнтів» серед нібито перевірених людей, медсестра вела облік «вакцинованих» і заповнювала відповідні документи, а лікар вносив неправдиві дані в інформаційну систему Національної служби здоров’я України (НСЗУ).
За останні пів року щонайменше 100 чоловік щомісяця отримували свідоцтво про вакцинацію, яке відображалося у застосунку «Дія». При цьому щеплень їм ніхто не робив. СБУ ініціюватиме анулювання їхніх свідоцтв про вакцинацію.
Під час обшуків було виявлено
- документи, у тому числі медичні, що засвідчують фейкові щеплення;
- комп’ютерну техніку, з якої вчинялися несанкціоновані втручання в інформаційну систему НСЗУ;
- мобільні телефони з листуванням, що підтверджує протиправну діяльність;
- банківські картки, через які здійснювалися «розрахунки» з клієнтами.
Наразі вирішується питання щодо оголошення зловмисникам про підозру у вчиненні правопорушення.
Тривають слідчі дії в межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 354 (підкуп працівника підприємства, установи чи організації) Кримінального кодексу України.
Нагадуємо, що підробка та збут тестів і сертифікатів про вакцинацію від коронавірусу – це кримінальне правопорушення, яке карається штрафом до 17 тис. грн, арештом до 6 місяців або обмеженням волі до двох років.
Використання завідомо фальшивого документа також підпадає під ст. 358 Кримінального кодексу України і карається до 2 років обмеження волі.