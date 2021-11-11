Зазвичай жовте забарвлення язика ― це нешкідливий симптом, який проявляється у вигляді жовтуватого нальоту, і, як правило, виникає, коли мертві епітеліоцити, бактерії або забарвлені частинки накопичуються на поверхні язика, повідомляє Країна здоров'я.

Переважно жовтий язик не вимагає спеціального лікування, але в окремих випадках цей стан є серйозним симптомом, що потребує медичного втручання (наприклад, коли у пацієнта жовтяниця).

Причини виникнення жовтого нальоту на язиці:

Ліки. Язик може жовтіти через прийом препаратів, що містять вісмут – цей інгредієнт зазвичай міститься у шлунково-кишкових ліках. Вісмут дає жовтизну, вступаючи в реакцію із сіркою, що міститься у роті.

Рідина для полоскання рота. Відтінок язика можуть змінювати ополіскувачі, в яких перекис, гамамеліс або ментол.

Географічний язик. Цим терміном називається стан, який є чимось на зразок медичної загадки, оскільки його точна причина невідома. На поверхні язика з'являються плями з відсутніх ділянок сосочків, що робить його схожим на карту. Такі плями часто бувають червоними, але також можуть бути жовтими та болючими.

Тютюновий дим. Куріння не лише зменшить білизну зубів. Хімічні речовини тютюнового диму роблять язик жовтішим.

Дихання ротом або сухість у роті. Слина допомагає очистити поверхню язика від бактерій та різних частинок. Зневоднення призводить до зменшення секреції слини, тому бактерії та частинки їжі залишаються на поверхні язика.

Харчові продукти з барвниками. Багато продуктів харчування містять барвники, які можуть забруднити язик жовтим кольором, або залишаються приклеєними до язика.

Жовтяниця. У людей з жовтяницею білірубін накопичується в тканинах, іноді лише в окремих частинах тіла (наприклад, у склері), а деколи вся поверхня шкіри набуває жовтого відтінку. На відміну від інших причин жовтого забарвлення язика, жовтяниця вимагає негайної медичної допомоги та лікування, оскільки може бути ознакою небезпечних для життя захворювань.

Екзема та аутоімунні захворювання. Деякі аутоімунні захворювання пригнічують імунну систему організму, тим самим сприяючи розмноженню бактерій на язиці. У нещодавньому дослідженні 2017 року із 35 осіб з жовтим забарвленням язика у 32 була екзема. В цьому ж дослідженні зі 122 пацієнтів з білим нальотом на язиці лише у трьох спостерігалась гостра екзема.

Загальні симптоми, пов'язані з жовтим забарвленням язика, включають: неприємний запах з рота, додаткові білі плями, плівка або покриття на язиці чи слизових оболонках, погіршення смакових відчуттів, біль у горлі, відчуття печіння, зміна текстури сосочків язика, рефлюкс чи розлади травлення, сухість у роті, лихоманка, поява наростів у вигляді волосся на язиці.