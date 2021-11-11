У ДБР пояснили, чому вручили підозру Леросу

У Державному бюро розслідувань заявили, що народному депутату Гео Леросу вручено підозру за хуліганство в стінах парламенту. Про це повідомляє Телеграм-канал Pavlovsky News.

За інформацією на каналі, слідчими ГБР було встановлено, що 4 листопада 2021 року народний обранець, виступаючи з парламентської трибуни, образливо висловився щодо найвищих посадових осіб держави.