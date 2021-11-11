У ДБР пояснили, чому вручили підозру Леросу
У Державному бюро розслідувань заявили, що народному депутату Гео Леросу вручено підозру за хуліганство в стінах парламенту. Про це повідомляє Телеграм-канал Pavlovsky News.
За інформацією на каналі, слідчими ГБР було встановлено, що 4 листопада 2021 року народний обранець, виступаючи з парламентської трибуни, образливо висловився щодо найвищих посадових осіб держави.
"При цьому, він не реагував на зауваження головуючого на засіданні, продовжував подібні дії навіть після вимкнення мікрофона. Усвідомлюючи, що мова не фіксуватиметься засобами масової інформації, показав непристойний жест, демонструючи зневагу загальноприйнятими нормами моралі та соціального оточення", - заявили в ГБР. .