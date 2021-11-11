Ціна на газ у Європі зросла після загроз Лукашенка

Ціна на газ у Європі зросла майже на 2 відсотки після погроз президента Білорусі Олександра Лукашенка припинити транзит палива до Європи, повідомляє Лента.Ру.

Судячи з даних біржі, вартість грудневого ф'ючерсу на хабі TTF у Нідерландах збільшилася на 1,9 відсотка — до 847 доларів за тисячу кубометрів.

Раніше Лукашенко пригрозив перекрити газопровід "Ямал-Європа" та залишити ЄС без газу, якщо Польща закриє кордон із республікою.