Ціна на газ у Європі зросла після загроз Лукашенка
Ціна на газ у Європі зросла майже на 2 відсотки після погроз президента Білорусі Олександра Лукашенка припинити транзит палива до Європи, повідомляє Лента.Ру.
Судячи з даних біржі, вартість грудневого ф'ючерсу на хабі TTF у Нідерландах збільшилася на 1,9 відсотка — до 847 доларів за тисячу кубометрів.
Раніше Лукашенко пригрозив перекрити газопровід "Ямал-Європа" та залишити ЄС без газу, якщо Польща закриє кордон із республікою.
"Ми обігріваємо Європу, вони нам ще загрожують, що закриють кордон. А якщо ми перекриємо природний газ? Тому я б керівництву Польщі, литовцям та іншим безголовим порекомендував думати, перш ніж говорити", — заявив президент.