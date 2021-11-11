У Китаї великі снігопади, є жертви

На північному сході Китаю через потужні снігопади заблоковано дороги, одна людина загинула. Про це, з посиланням на ABC News, повідомляє Корреспондент.

Снігова буря тривала кілька днів. На північному сході Китаю влада закрила школи і призупинила залізничне сполучення.

У деяких містах провінції Ляонін і у Внутрішній Монголії Китаю випало більш як 50 сантиметрів снігу.

Повідомляється, що в місті Тонгліао одна людина загинула. Там снігопад тривав 46 годин. Це найдовше, ніж будь-коли було зафіксовано з 1951 року.

Близько тисячі осіб у провінції Цзілінь опинилися в снігових пастках. Там закрили деякі автотраси, зупинено рух поїздів.

What do you do when snow buried your car? This man decided to take this opportunity and build himself a massive snow crocodile in N China's Inner Mongolia. pic.twitter.com/j3mNYZOpQV — 越秀工人读书会 (@raymondxinGZ) November 11, 2021