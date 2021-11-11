Wizz Air оголосила одноденну акцію: куди і коли можна полетіти зі знижкою

Угорська авіакомпанія-лоукостер Wizz Air оголосила одноденні знижки на всі рейси листопада та до 12 грудня 2021 року, повідомляє Сьогодні.

Зазначається, що знижка у 20% діє лише 11 листопада з 00:00 до 23:59 за центральноєвропейським часом.

Wizz Air повідомляє, що акцію вони оголосили на честь Дня одинаків і забронювати квитки зі знижкою можна виключно на сайті компанії або у мобільному додатку WIZZ.

Нагадаємо, що лоукостер Wizz Air здійснює вильоти з п’яти українських міст: