У США випробували центрифугу для запуску супутників

Американська компанія SpinLaunch успішно використовувала центрифугу для запуску у верхні шари атмосфери прототипу щаблі суборбітальної ракети. Відповідний ролик із випробуваннями показаний на YouTube, повідомляє Лента.Ру.

У ході тесту запущений центрифугою снаряд досяг висоти кілька кілометрів. Випробування пройшли 22 жовтня з космопорту Америка у штаті Нью-Мексико. Про них у компанії повідомили 10 листопада.

Надалі у SpinLaunch планують провести випробування снаряда з ракетним двигуном, призначеним для виведення супутника на навколоземну орбіту. Очікується, що до висоти близько 60 кілометрів система, запущена центрифугою, рухатиметься за інерцією, після чого увімкнеться силова установка. У перспективі компанії планують відмовитися від використання ракетного прискорювача для виведення космічних апаратів, використовуючи виключно відцентрову силу. Таким чином, планується запускати супутники масою близько 180 кілограмів.

У лютому 2018 року видання TechCrunch повідомляло, що вартість виведення малих супутників за допомогою катапульти не перевищить 500 тисяч доларів.

SpinLaunch заснував у 2014 році Джонатан Яні, який тоді ж продав виробника безпілотників Titan Aerospace інтернет-гіганту Google.