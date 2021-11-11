Вчені підтвердили ефективність противірусних препаратів у боротьбі з COVID-19

Вчені та лікарі України, США та Італії обмінялися результатами останніх наукових досліджень у сфері боротьби з коронавірусом та підтвердили ефективність противірусних препаратів у боротьбі з COVID-19, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Проблема боротьби з пандемією є актуальною як для України, так і для всього світу. У нашій країні кількість хворих на COVID-19 зростає щодня. І хоча імунізація населення проходить досить активно, жодна з вакцин не гарантує, що людина не захворіє. Питання профілактики та лікування COVID-19 на ранніх етапах зараз вкрай актуальне" , - зазначають вчені за підсумками конференції "Нові стратегії лікування COVID-19".

На конференції вчені обговорювали розробку нових та дієвих існуючих лікарських засобів, які допомагають при лікуванні пацієнтів із COVID-19. Зокрема, особливе місце вони надали результатам досліджень противірусних препаратів, які продемонстрували терапевтичний ефект, поділилися досвідом партнерства у розробці противірусного лікарського засобу прямої дії, розповіли про перспективи розробки інших противірусних препаратів.

"Як працюють противірусні препарати? За розміром вірус набагато менше бактерій, проте це не заважає йому знищувати клітини. Люди часто помилково вважають, що антибіотики можуть знешкодити вірус, але це не так. Важливо розуміти, що антибіотики ефективні лише проти бактерій певного виду. Щоби швидко та ефективно впоратися з вірусом використовують противірусні засоби. На початку хвороби вони зменшують симптоми та скорочують термін хвороби. Слід також розуміти, що такі препарати перешкоджають його розмноженню" , - зазначають вчені.

Італійський учений, доктор Інституту хімічних та біохімічних досліджень Ронконі Стефано Еллі, зокрема, зазначив, що противірусні препарати мають величезний потенціал у боротьбі з пандемією. Він представив дослідження, результати якого демонструють вплив препарату "енісаміум" на SARS-CoV-2 (вірус, що викликає COVID-19).

"Енісаміум" більше відомий як діюча речовина лікарського засобу компанії "Фармак".

"За результатами доклінічних та клінічних досліджень "енісаміум" підтвердив свою ефективність. Призначення препарату пацієнтам з COVID-19 середньої тяжкості дозволило полегшити перебіг хвороби у піддослідних, запобігти погіршенню клінічного стану, уникнути летальних наслідків та скоротити термін перебування у стаціонарі" , - зазначив Еллі.﻿

За словами представника державного підприємства "Державний експертний центр" (ДЕЦ) Павла Бабича, позитивний досвід використання зазначеного препарату підтверджують результати дослідження щодо його застосування серед пацієнтів із COVID-19 середнього ступеня тяжкості.