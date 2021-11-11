Лукашенко попросив РФ направити до білоруського кордону ядерну авіацію

Олександр Лукашенко попросив російську владу підключити стратегічну авіацію до чергування на кордоні країни з Європейським Союзом, повідомляє Новое время.

З таким проханням Лукашенко звернувся до Росії на тлі кризи на польсько-білоруському кордоні, куди він звіз понад тисячу нелегальних мігрантів, які зараз намагаються прорватися до ЄС.

При цьому, в Міністерстві оборони РФ напередодні відзвітували, що вже направили два свої далекі ракетоносці-бомбардувальники Ту-22М3 для "патрулювання" повітряного простору Білорусі.