Лукашенко попросив РФ направити до білоруського кордону ядерну авіацію
Олександр Лукашенко попросив російську владу підключити стратегічну авіацію до чергування на кордоні країни з Європейським Союзом, повідомляє Новое время.
З таким проханням Лукашенко звернувся до Росії на тлі кризи на польсько-білоруському кордоні, куди він звіз понад тисячу нелегальних мігрантів, які зараз намагаються прорватися до ЄС.
При цьому, в Міністерстві оборони РФ напередодні відзвітували, що вже направили два свої далекі ракетоносці-бомбардувальники Ту-22М3 для "патрулювання" повітряного простору Білорусі.
"Ми повинні постійно моніторити ситуацію на кордоні. Нехай пищать, кричать. Так, це бомбардувальники, які здатні нести ядерну зброю. Але ми не маємо іншого виходу. Ми повинні бачити, що вони там роблять за межами", — заявив Лукашенко.