BMW розпочала масове виробництво нових електромотоциклів

BMW розпочала масове виробництво нових електромотоциклів
Фото: bmw.com

Німецький виробник транспорту преміум-класу компанія BMW оголосила про початок випуску електромотоциклів CE 04, повідомляє 3Dnews.

Новий байк отримав багато функцій, що дозволяють йому стати лідером у своєму сегменті. Хоча на момент анонсу в 2020 році багато хто вважав, що новинка так і залишиться концепт-моделлю, справа дійшла масового виробництва.

Виробництво розпочалося на заводі BMW у Берліні. CE 04 виглядає як гібрид скутера преміум-класу та легкого електромотоцикла та здатний розвивати швидкість до 120 км/год. Модель оснащена електродвигуном потужністю 42 к.с. - у цьому класі вже продається кілька моделей відомих виробників.

До 50 км/год мотоцикл здатний розганятися за 3 секунди. Очікується випуск та іншої моделі меншої потужності, здатної розвивати максимальну швидкість за більший час. АКБ потужнішої версії має ємність 8,9 кВт·год, у середньому мотоцикл здатний проїхати до 130 км без підзарядки.

Модель підтримує функції, недоступні класичним старим мотоциклам. Забезпечені т.з. Автоматичний контроль стабільності (ASC), динамічний контроль зчеплення (DTC), є навіть незвичайна для мотоциклів задня передача, що забезпечує унікальні можливості при маневруванні. Новинці буде доступно кілька варіантів заряджання, включаючи живлення від звичайної домашньої розетки. За даними BMW, передбачено і швидке заряджання від потужних зарядних станцій.

Джерело зображення: bmw.com
Джерело зображення: bmw.com

CE 04 стане попередником цілої серії міських електромотоциклів, випуск яких BMW має намір розпочати в найближчому майбутньому. Крім звичайної, передбачено випуск і поліцейської версії, оснащеної сиренами, «тактичними» кофрами для зберігання екіпіровки та проблисковими маячками.

Перша партія CE 04 надійде на ринок до 2022 року, ціна на сайті виробника майже 12 000 євро.

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