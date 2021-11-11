Третина українців отримала хоча б одну дозу COVID-вакцини
В Україні принаймні першою дозою вакциновано 34% дорослого населення. Про це, посилаючись на брифінг міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшка, повідомляє Укрінформ.
"Сьогодні понад 34% українців віком від 18 років отримали хоча б одну дозу антиковідної вакцини. Вікова група 60 та старше – 32%. Найкращі показники вакцинації людей старше 60 років у Києві (60%) та Львівській області – майже 51%", – сказав Ляшко.
За його словами, краще в зазначеній віковій групі вакцинуються люди віком від 60 до 69 років – відсоток вакцинованих принаймні однією дозою становить 41%.
У столиці та Львівській області показник вакцинованих у віковій групі вже сягнув 80%. Позначку в 50% перетнули Полтавська та Херсонська області.
Ляшко нагадав, що в Україні вже зроблено 20 мільйонів щеплень проти коронавірусної хвороби.
"Для досягнення перших 10 мільйонів знадобилося майже 7 місяців, для других 10 мільйонів – трохи більше 2 місяців", – повідомив міністр.