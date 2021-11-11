Третина українців отримала хоча б одну дозу COVID-вакцини

В Україні принаймні першою дозою вакциновано 34% дорослого населення. Про це, посилаючись на брифінг міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшка, повідомляє Укрінформ.

"Сьогодні понад 34% українців віком від 18 років отримали хоча б одну дозу антиковідної вакцини. Вікова група 60 та старше – 32%. Найкращі показники вакцинації людей старше 60 років у Києві (60%) та Львівській області – майже 51%", – сказав Ляшко.

За його словами, краще в зазначеній віковій групі вакцинуються люди віком від 60 до 69 років – відсоток вакцинованих принаймні однією дозою становить 41%.

У столиці та Львівській області показник вакцинованих у віковій групі вже сягнув 80%. Позначку в 50% перетнули Полтавська та Херсонська області.

Ляшко нагадав, що в Україні вже зроблено 20 мільйонів щеплень проти коронавірусної хвороби.