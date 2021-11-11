Дружина Володимира Остапчука показала романтичні фото з відпустки

Нещодавно шоумен Володимир Остапчук і його кохана Христина Горняк провели вікенд у Парижі. Закохані насолодилися романтикою французького міста, а також не втратили нагоди зробити неймовірні кадри на його тлі, повідомляє 24 Канал.

Париж є особливим місцем для подружжя, адже саме там відбулася перша романтична подорож після знайомства. Володимир і Христина повернулися у Францію, щоб знову відчути ті емоції.

Фотосесію в стилі love story пара влаштувала на тлі вечірнього Парижа. Закохані позували на даху будинку з виглядом на Ейфелеву вежу, що виблискувала жовтими вогниками.

Фото з інстаграму Христини Горняк