У Європі відреагували на загрозу Лукашенка перекрити газ

ЄС не дозволить Лукашенку залякати себе погрозами перекрити постачання газу. Так, на слова президента Білорусії Олександра Лукашенка відреагував єврокомісар з економіки Паоло Джентилоні, повідомляє ТАСС.

Відповідну заяву єврокомісар зробив під час прес-конференції у Брюсселі.

"У питаннях постачання газу ми маємо максимально використовувати наші відносини з країнами-постачальниками - державами Африки, Норвегією, Росією" , - підкреслив Джентилоні.

11 листопада Лукашенко нагадав, що через територію Білорусії проходить трубопровід «Ямал-Європа», яким поставляється газ з Росії до країн ЄС. Президенту здалося несправедливим, що республіка «обігріває» країни блоку, тоді як Польща хоче закрити кордони. Лукашенко заявив, що Білорусь перекриє постачання газу трубопроводом, якщо Польща виконає свою загрозу. Після слів Лукашенка ціна на газ у Європі зросла майже на два відсотки до 847 доларів за тисячу кубометрів. На момент написання новини газ торгується за ціною 838,8 доларів за тисячу кубометрів, за даними лондонської біржі ICE.