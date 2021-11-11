На найближчих парламентскьих виборах 5% бар'єр подолали б сім партій
Якби вибори до Верховної Ради відбувалися найближчим часом, то 5% прохідний бар’єр могли б подолати сім партій. Про це йдеться у результатах опитування Соціологічної групи «Рейтинг».
Рейтинг партій очолює партія «Слуга народу», яку готові підтримати 17,3% серед тих, хто буде голосувати та визначився із вибором.
За партію «Європейська солідарність» – 14,0%, «Батьківщина» – 12,2%.
Партію «Опозиційна платформа – За життя» готові підтримати 11,0% громадян, які вже визначилися з вибором.
Рейтинг інших політичних сил дещо нижчий. Так, ще не створену партію колишнього спікера парламенту Дмитра Разумкова підтримують 6,8%, партію «Сила і честь» – 5,8%, партію «Українська стратегія Гройсмана» – 5,2%.
Рівень підтримки інших партій знаходиться на рівні:
- партії Мураєва "Наші" - 4,09%
- Радикальної партії - 4,8%
- ВО «Свобода» – 3,3%;
- партії Шарія – 3,2%;
- партії Віталія Кличка УДАР – 3,1%;
- партії «За майбутнє» – 2,1%;
- партії «Самопоміч» – 1,7%;
- партії «Голос» – 1,4%;
- партії «Наш край» – 1,1%.
Соціологічне дослідження провели 4-9 листопада 2021 року серед населення України віком від 18 років і старші. Соціологи опитали жителів всіх областей, крім територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення.
Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Всього опитали 5000 респондентів.
Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 1,5. Терміни проведення: 4-9 листопада 2021 року.