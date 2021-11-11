На найближчих парламентскьих виборах 5% бар'єр подолали б сім партій

Якби вибори до Верховної Ради відбувалися найближчим часом, то 5% прохідний бар’єр могли б подолати сім партій. Про це йдеться у результатах опитування Соціологічної групи «Рейтинг».

Рейтинг партій очолює партія «Слуга народу», яку готові підтримати 17,3% серед тих, хто буде голосувати та визначився із вибором.

За партію «Європейська солідарність» – 14,0%, «Батьківщина» – 12,2%.

Партію «Опозиційна платформа – За життя» готові підтримати 11,0% громадян, які вже визначилися з вибором.

Рейтинг інших політичних сил дещо нижчий. Так, ще не створену партію колишнього спікера парламенту Дмитра Разумкова підтримують 6,8%, партію «Сила і честь» – 5,8%, партію «Українська стратегія Гройсмана» – 5,2%.

Рівень підтримки інших партій знаходиться на рівні:

партії Мураєва "Наші" - 4,09%

Радикальної партії - 4,8%

ВО «Свобода» – 3,3%;

партії Шарія – 3,2%;

партії Віталія Кличка УДАР – 3,1%;

партії «За майбутнє» – 2,1%;

партії «Самопоміч» – 1,7%;

партії «Голос» – 1,4%;

партії «Наш край» – 1,1%.

ratinggroup.ua

Соціологічне дослідження провели 4-9 листопада 2021 року серед населення України віком від 18 років і старші. Соціологи опитали жителів всіх областей, крім територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення.

Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Всього опитали 5000 респондентів.

Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 1,5. Терміни проведення: 4-9 листопада 2021 року.