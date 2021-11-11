СБУ передала Міноборони військове озброєння на 1 млрд грн

Служба безпеки України передала велику партію озброєння Міністерству оборони України. Йдеться про арсенал загальною вартістю близько 1 млрд грн, вилучений контррозвідкою СБУ під час спецоперацій. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Зазначене озброєння було визнано речовими доказами у провадженнях СБУ та перебувало під арештом.

"Зважаючи на обстановку в державі, слідчі спецслужби підготували відповідне клопотання: Міністерство оборони погодилося прийняти це військове майно на баланс, а суд та уряд санкціонували передачу", – йдеться у повідомленні прес-служби СБУ.

Зазначається, що це перший такий випадок в історії України.

Зокрема, СБУ під час обшуків було вилучено та передано Міністерству оборони України озброєння загальною вагою понад 500 тонн: зброю (гранатомети); боєприпаси (міни та снаряди у гранатомети); вибухові речовини (тротил); 36 ракет 5В27Д (входять до складу ЗРК "Печера") та супутнє обладнання до них; складові до вогнепальної нарізної зброї; двигуни та комплектуючі до авіаційної техніки (вертольотів Мі-24, літаків типу "Су" та "МіГ"); комплектуючі до бронетанкової техніки (БМП, БРДМ, БТР, танків), зенітно-ракетних комплексів та систем залпового вогню; фосфорні та соляні кислоти.

"Так, російські державні компанії використовували територію України для транзиту товарів військового призначення та з невстановленою метою накопичували їх на території України, але не як військове майно, а як технічне майно загального споживання", – пояснюють у прес-службі СБУ.

СБУ відкрила за цим фактом кримінальне провадження. Також було встановлено, що документів про легальне ввезення та зберігання військової продукції були відсутні.

Використання зазначеного військового майна значно посилить матеріально-технічне забезпечення та стан бойової готовності Збройних Сил України.